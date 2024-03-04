В России на войну в Украину планируют отправлять должников по ЖКХ (документ)

В Новосибирске глава Ленинского района направил управляющим компаниям письмо с просьбой предоставить информацию о должниках по ЖКХ. Данные якобы необходимы для "содействия военным комиссариатам".

В Российской Федерации запустили массовую кампанию по вербовке на войну в Украину должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Таким образом власти пытаются выполнить план по набору контрактников для армии, пишет The Moscow Times.

Новосибирские власти обратились к управляющим компаниям с просьбой предоставить данные о должниках по ЖКХ. Соответствующее письмо направил заместитель главы Ленинского района Юрий Овчаренко. Сведения якобы необходимы для "содействия военным комиссариатам" по набору граждан на военную службу.

Копию этого письма анонимно прислал читатель "Сибирского экспресса".

Согласно обнародованному документу, 26 февраля вице-мэр Геннадий Захаров провел совещание, посвященное набору контрактников.

4 марта письмо опубликовала в своем Telegram-канале депутат горсовета Светлана Каверзина. Она отметила, что аналогичная ситуация происходит и в других районах города. В частности, в Красноярске судебным приставам поручили найти граждан, которые задолжали коммунальщикам и не имеют работы.

Российские СМИ сообщают, что всего в России, по данным Федеральной службы судебных приставов, 8 миллионов должников по ЖКХ. Суммарная задолженность по состоянию на конец марта 2023 года достигала почти 900 млрд рублей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2023 году в российскую армию удалось привлечь полмиллиона человек.

По его словам, большинство из них — 420 тысяч человек — подписали контракты с ВС РФ, а 80 тысяч являются "добровольцами".

Напомним, 20 февраля Центр национального сопротивления сообщал, что в России активно вербуют заключенных женщин для участия в войне против Украины. Им предлагают подписать контракт на год, после чего обещают помилование.

15 января аналитики "Института изучения войны" сообщали о создании в оккупированной части Донецкой области российскими войсками женского подразделения операторов дронов.