"Было немножко страшно": бойцы 3-й бригады украли у россиян танк под Авдеевкой (видео)

Разведчики обнаружили вражеский танк и решили захватить боевой трофей. Бронетехнику тащили под обстрелами со стороны российских Ка-52.

В Донецкой области вблизи Авдеевки бойцы 3-й ОШБр украли российский танк. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Отмечается, что это произошло в районе Авдеевского коксохимического комбината.

"Разведчики 3-й ОШБр в районе коксохима заприметили заброшенный п**орский Т-72 и решили, что такое добро не должно пропадать и провернули эвакуацию танчика. Заехали на БРЭМ Bergepanzer-2, на шасси немецкого Leopard, и начали тянуть. Сказали, что было немного страшно, когда Ка-52 начал отрабатывать рядом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "эвакуация" танка врага закончилась успешно.

Напомним, что боец НГУ на Запорожском направлении перегнал танк прямо под носом у россиян. Оккупанты не ожидали такой смелости, поэтому вовремя не отреагировали на такую "дерзость" нацгвардейцев.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ спасли собрата под носом у россиян. Во время ведения воздушной разведки украинские защитники заметили раненого собрата, который лежал посреди заснеженного поля. Неподалеку были позиции россиян.