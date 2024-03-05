В России признали, что "Армата" не появится на передовой: обозреватель поймал производителя на лжи

В стране-агрессоре объяснили то, что новые танки не покажут себя в боях, их высокой стоимостью. Александр Коваленко разобрал четыре фактора, которые указывают на то, что деньги — лишь оправдание.

В России заявили, что армия получила на вооружение новый танк Т-14 "Армата", но на фронте он не появится. О том, действительно ли причиной этому является высокая цена техники, говорится в совместном материале OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Обозреватель Александр Коваленко убежден, что дело не только в высокой цене. Производитель обещал поставить ВС РФ более 2 тысяч танков на базе универсальной бронеплатформы "Армата" еще до 2020 года, однако на данный момент вражеская армия получила лишь исследовательскую партию — недоукомплектованный батальон.

Танк "Армата": предыдущие провалы

Незадолго до обещания техника "показала себя". Во время репетиции парада в Москве Т-14 "Армата" заглох, его даже эвакуировали с помощью БРЭМ.

В августе 2023 года новый танк решили продемонстрировать на форуме "Армия-2023". Однако даже на ровной поверхности из бетона и щебня преодолевал расстояние он "с трудом", раскачиваясь и пробуксовывая. Выстрелы были осуществлены на небольших скоростях и во время торможения.

"Было очевидно, что в полевых условиях на пересеченной местности дела будут еще хуже. За прошедшие годы не только не были исправлены проблемы "Арматы" с трансмиссией, но и в целом танк остался крайне сырым в балансе массы и габаритов, а также других показателей — в том числе мобильности, подвижности", — подчеркнул Коваленко.

Танк "Армата": проблемное обслуживание

В контексте доступности и скорости обслуживания в зоне боевых действий Т-14 проигрывает линейке Т-72/80/90.

Его двигатель требует специального оборудования и последовательных технологических процессов. Очищать форсунки необходимо вне бокса с применением БРЭМ.

"Такие сложности вызваны тем, что на двигателе 2В-12-3А цилиндры размещены как сверху, так и снизу, при том, что поверх силовой установки помещается радиатор", — объяснил обозреватель.

Кроме того, танк стал бы проблемой и для воинских частей. Он имеет "слишком большой профиль", длина его корпуса достигает примерно 11 метров.

Такие габариты не вписываются в стандартные вражеские боксы, рассчитанные на содержание других танков — Т-72, Т-80 и Т-90.

"Массовое же их производство добавляет головной боли в вопросе содержания. Вот и получается, что сначала нужна масштабная реконструкция в/ч, а потом серийное производство танков", — подчеркнул Коваленко.

Фото танка Т-14 "Армата" Фото: Wikimedia Commons

Танк "Армата": защита с пробелами

Т-14 защищен российским комплексом "Афганит", но он "не доведен до ума". Кроме того, это не спасло бы "Армату" от ударов боеприпасами типа ПТРК Javelin, которые атакуют сверху.

"Причина проста: его КАЗ не имеет направляющих вверх, а распределены они исключительно по лобовой проекции", — отметил обозреватель.

Кроме того, в башне танка не реализовали концепцию вышибных панелей, то есть в случае воспламенения зарядов он не будет иметь шансов. Зато боекомплект отделили от экипажа 40-мм перегородкой, которая не даст спасения.

"Потому, что в случае детонации осколочно-фугасного БК при отсутствии канала вывода избыточного давления танк рвет, и в этом случае Т-14 "Армата" ничуть не лучше советской концепции", — пояснил Коваленко.

Т-14 оборудован системой противодействия наведению, которая должна была бы защищать технику от поражения боеприпасами с лазерной подсветкой цели, в частности ударными БПЛА Bayraktar TB2. Однако в условиях господства в небе FPV-дронов эта защита потеряла актуальность.

Танк "Армата": сложное производство

Т-14 не имеет серийной линии производств и собирается "как конструктор" — из деталей мелкосерийного, штучного производства. Однако в России не хватает для такого производства необходимых станков, инструментов и прессформ. Для каждой детали, запчасти, элемента нужна своя линия.

"Например, многострадальный и замученный двигатель 2В-12-3А "революционной" Х-образной конструкции собирается и выпиливается, грубо говоря, вручную. Да, все просто — для производства 2В-12-3А нужен завод, а не подсобка на Челябинском тракторном заводе, где пилят один двигатель в 3-4 месяца", — рассказал обозреватель.

Фото танка Т-14 "Армата" Фото: Military.com

Танк "Армата": цена — лишь повод

Коваленко назвал высокую цену техники "вполне реалистичным, правдивым оправданием". Цикл производства Т-14 занимает до полугода, а за это время можно снять с хранения до 500 Т-54, Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.

"Т-14 "Армата" — это не только сырой, с большим количеством дефектов и неисправностей танк, но и неприспособленный к современной войне. И в реальной зоне боевых действий он превратится в доступную цель с минимальными шансами на выживание", — добавил эксперт.

Напомним, обозреватели Zona Militar оценили шансы России на возобновление производства самолетов раннего предупреждения и управления А-50У.

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