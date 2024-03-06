Представлено следующее поколение БТРа LAV 700: ключевые особенности

Бронетранспортер оснащен передовыми датчиками и защитой, которая выдержит 30-мм снаряды.

На выставке вооружений DIMDEX 2024 компания General Dynamics Land Systems представляет бронетранспортер LAV 700 Desert Viper. Об этом сообщает Army Recognition.

LAV 700 — это эволюция бронетранспортера LAV 6.0 с рядом обновлений и улучшений. Само поколение LAV 700 показали впервые еще в 2017 году, последние 7 лет машину дорабатывали. Машина дебютировала в командно-штабном варианте. С тех пор армия США проводила испытания бронетранспортера с 50-мм автоматической пушкой XM913 Bushmaster.

С точки зрения дизайна, LAV 700 содержит современную цифровую архитектуру управления и контроля, оснащена системами для мониторинга состояния машины. Внутри установлены сиденья с поглощением энергии. Общий вес БТР составляет 21 тонну, а грузоподъемность может достигать еще 11 тонн.

Движущей силой выступает двигатель Caterpillar C13 с турбонаддувом мощностью 711 лошадиных сил. Также БТР получил гидропневматическую подвеску, позволяющую регулировать дорожный просвет. Максимальная скорость составляет 110 км/ч, а запас хода составляет более 1000 км.

Вооружение машины зависит от потребностей заказчика. Боевой модуль может иметь 12,7-мм пулемет, 30-мм или 40-мм пушки. В последних двух случаях БТР можно будет классифицировать как боевая машина пехоты.

Корпус машины выдерживает 14,5-мм бронебойные снаряды, а передняя проекция — от 30-мм пушки. Также можно установить противокумулятивные решетки. LAV 700 имеет автоматическую систему пожаротушения. возможностью установки дополнительной защиты и систему лазерного предупреждения, обнаружения выстрела и возможность интеграции комплекса активной защиты.

В десантном отделе может находиться от 6 до 8 бойцов. Также сохраняется возможность транспортировки в самолетах по типу C17 Globemaster и Airbus A400M.

Напомним, 4 марта СМИ оценили столкновение Bradley с российским БТР-82А.

26 февраля украинские десантники показали БТР Stryker во время учений.