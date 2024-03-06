Заградотряды и FPV для разминирования: офицер рассказал о наступлении РФ под Авдеевкой (видео)

Ударными беспилотниками, как рассказал украинский военный, вражеские подразделения пытаются пробить украинские минные заграждения, то есть бросают просто по полям для того, чтобы сделать проход для их техники.

На Авдеевском направлении наблюдаются попытки врага интенсивно продвинуться по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телемарафона сообщил Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка.

Он прокомментировал оперативную ситуацию на участке фронта. По его словам, "не просто горячо, а даже супер горячо". Оккупанты привлекают большое количество техники. Это происходит непосредственно в районах населенных пунктов Первомайского и Невельского.

"Задействуется техника вся, что у них есть. Колесная техника, танки, БМП. И максимально прут", — сказал Цехоцкий.

Он рассказал, что российские войска начали использовать FPV-дроны как разминировщики. Ударными беспилотниками они пытаются пробить украинские минные заграждения, то есть бросают просто по полям для того, чтобы сделать проход для их техники.

Цехоцкий отметил, что параллельно работают украинские пилоты дронов. Защитники достают технику врага аж за его второй линией обороны. К ликвидации оккупантов присоединилась артиллерия.

Враг посылает на штурмы мобилизованных. Такие солдаты плохо обучены в плане тактики ведения боя, наступательных действий, но хорошо экипированы, вооружены. Российские спецслужбы выполняют функцию "заградотрядов".

Сергей Цехоцкий отметил морально-психологическое состояние врага, которое, по его словам, на очень низком уровне. Он призвал не давать возможности им ловить эйфорию, которую они поймали в Авдеевке.

Напомним, 6 марта стало известно, что Третья штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой. Оккупанты, по данным командования, плохо спрятали сразу шесть гаубиц в окрестностях города. За несколько часов стая FPV-дронов уничтожила вражескую артиллерийскую батарею.