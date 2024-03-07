Без отца остались трое детей: погиб командир аэромобильного отделения ВСУ (фото)

37-летний Евгений Хоменко воевал на востоке, занимал командирскую должность в армии. Его жизнь оборвалась 1 марта на Луганщине.

На войне против российских оккупантов на Луганщине погиб защитник из города Миргород Полтавской области Евгений Хоменко. Он был командиром аэромобильного отделения. О потере сообщили в Миргородском городском совете.

"Опять печальные новости с фронта. На войне с российскими оккупантами погиб наш земляк, миргородец, Евгений Хоменко, 1986 года рождения. Он был командиром аэромобильного отделения и защищал территориальную целостность Украины на территории Луганской области. Защитник погиб 1 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Евгений Хоменко

Миргородский городской совет выразил соболезнования родным и побратимам погибшего.

СМИ сообщают, что у бойца остались трое детей и жена. Евгений Хоменко — племянник бывшего заместителя городского головы Глухова и депутата Полтавского облсовета седьмого созыва Василия Хоменко.

"Родителям, жене, деткам, сестренке и всем родным соболезнования. В большой скорби вам силы все выдержать. Жене Царство Небесное! Как же не будет хватать его доброй улыбки. Женя был добрым и веселым и навсегда останется таким в нашей памяти!", — написала Ольга Пономарченко.

Напомним, что 29 февраля командование ССО сообщило о гибели бойцов 73-го морского центра спецопераций. Они погибли, обеспечивая отход основных сил группы.