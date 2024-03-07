В РФ БпЛА атаковал комбинат "Северсталь" и попал в индукционную плиту

Власти сообщают о производственных неполадках из-за попадания неизвестного БпЛА. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Череповце Вологодской области РФ произошел инциндент на производственном объекте "Северсталь". Его атаковал неизвестный БПЛА. Об этом сообщил и.о. губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, предприятие работает в штатном режиме.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи — попадание беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. Кроме того, работа печи нарушена не была, предприятие функционирует в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы", — написал он.

Позже гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов сообщил о "технологическом инциденте" в доменном производстве.

"Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", — рассказал он.

В соцсетях пишут, что причиной взрыва был БпЛА, который попал в одну из индукционных печей. Всего регион атаковали 6 беспилотников.

В пресс-службе "Северстали" взрывной инцидент не комментировали.

"Северсталь" выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т.д.

Напомним, что 6 марта в России заявили об атаке на аэродром и нефтебазу в Воронежской области. Беспилотник попытался атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже, но был якобы сбит средствами ПВО в нескольких километрах от аэродрома.