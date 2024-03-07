Армия РФ готовится к затяжному противостоянию со странами НАТО в Балтии, — Bloomberg

По данным литовской разведки, в России происходит обширная реорганизация вооруженных сил, которая займет несколько лет. е Эстонская разведка считает, что РФ потребуется от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную машину настолько, чтобы представлять прямую угрозу для военного альянса

Разведка Литвы предупреждает, что российские военные активно готовятся к длительному противодействию странам-членам НАТО в регионе Балтийского моря, поскольку Кремль усиливает свой военный потенциал на западе. Об этом пишет издание Bloomberg.

Согласно совместному докладу военных и разведывательных служб стран Балтии, российская армия все активнее использует воздушные, морские и ядерные средства для проецирования российской мощи на Балтику. Этот процесс является частью обширной реорганизации вооруженных сил России в западных регионах, отмечает издание.

Однако создание необходимой инфраструктуры и оснащение подразделений личным составом и вооружением займет "как минимум несколько лет", отмечает доклад.

Литовская разведка также подчеркивает, что такие действия России компенсируют ее потери в Украине и создают новые возможности для долгосрочного противостояния с Западом.

"По мере того как российская кампания на Украине продолжается уже третий год, члены НАТО на восточном фланге альянса все чаще поднимают вопрос о возможности прямой угрозы Западу. В недавнем докладе эстонская разведка предположила, что России потребуется от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную машину настолько, чтобы представлять прямую угрозу для военного альянса", — говорится в материале.

Кроме того, в докладе отмечается, что Беларусь продвинулась в создании "надежного ядерного потенциала" на своей территории после объявления Россией о размещении нестратегического ядерного оружия в стране.

"Правительство в Минске обновило инфраструктуру ядерных хранилищ, а военный персонал прошел подготовку по эксплуатации ядерных систем. Белорусские войска располагают двумя потенциальными средствами доставки ядерного оружия — штурмовиками Су-25, базирующимися на авиабазе в Лиде, недалеко от границы с Литвой, и мобильными ракетными комплексами "Искандер-М" в Асиповичах в центральной части Белоруссии", — пишут журналисты.

"Россия все чаще прибегает к шантажу и угрозам, включая ядерную риторику, чтобы заставить Запад сократить свою поддержку Украины", — говорится в докладе.

Журналисты также отмечают, что в знак протеста против возможного вступления Финляндии в НАТО, Россия в прошлом году разместила на Ладожском озере, у юго-восточной границы Финляндии, корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр".

Кроме того, Кремль отдал приказ тяжелым бомбардировщикам Ту-22М3 совершить пять полетов над Балтийским морем в 2023 году, в отличие от предыдущего года, когда таких полетов не было.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что французские истребители Mirage 2000-5 перехватили над Балтийским морем два российских Су-30М, а затем Ан-72.

Также 29 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что в случае поражения Украины в полномасштабной войне против России, НАТО придется воевать с Россией.