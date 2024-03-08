Мобилизация в Украине: в Раде предлагают действенный механизм наказания для уклонистов

Эффективным инструментом наказания за уклонение от мобилизации будет повышение штрафов, считает заместитель главы оборонного комитета парламента Егор Чернев.

Арест банковских счетов как форма санкции для уклонистов от мобилизации является менее эффективной мерой, чем повышение штрафов. Об этом заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью "Украинским новостям".

По его мнению, блокирование счетов не поспособствует тому, что мужчины пойдут в военкоматы, а лишь негативно повлияет на экономику. Поэтому предлагает повысить штрафы за уклонение от мобилизации.

"Моя личная позиция заключается в том, что повышенные штрафы точно являются более эффективными, чем блокировка счетов, как это предложено в этом законопроекте. Я не считаю, что блокировка счетов будет действенной нормой для того, чтобы людей привлечь в военкоматы. А вот то, что оно точно повлияет негативно на экономику, мы видим сейчас", — считает Чернев.

Депутат пояснил, что даже сейчас, когда закон о мобилизации Верховная Рада не приняла, люди массово снимают деньги со своих счетов в банках.

"Да, мы просто вынимаем определенное количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов, уже сейчас, даже не имея проголосованного закона. Поэтому вряд ли будет реально действенной нормой, а проблемной точно будет для экономики", — подчеркнул Чернев.

Напомним, 1 марта член оборонного комитета Федор Вениславский предположил, что штрафы за уклонение от мобилизации могут вырасти. Этим вопросом должен заняться правоохранительный комитет, который будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своего долга по мобилизации и мобилизационной подготовке.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал в законопроекте о мобилизации блокировку счетов уклонистов. Парламентарии выступили за введение трех механизмов подачи документов в военкомат, для чего украинцам установят жесткий срок.