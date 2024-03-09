Балтийское море без России. Как изменяется НАТО благодаря вступлению Швеции

Вступление одной страны в НАТО многое меняет в целом регионе на севере Европы. Балтийское море фактически переходит под контроль Альянса, а страны Балтии смогут чувствовать себя более защищенными.

7 марта Швеция стала 32-м членом НАТО вслед за Финляндией. Фокус разобрался, как Балтийское море стало внутренним Альянса, чем усилит Швеция североатлантический союз, и какой оборонный бюджет имеет государство.

Путь Швеции в НАТО был труднее Финляндии, хотя обе страны одновременно подали заявки на членство в НАТО. Преградой на пути в Альянс была Турция и Венгрия. Анкара за ратификацию соглашения о вступлении получила доступ для приобретения истребителей F-16 в США. Будапештское правительство обиделось на видео об упадке демократии в стране.

Какое вооружение имеет Швеция

Швеция — это страна с 10-миллионным населением, которая тратит 1,54% от ВВП на оборону — 9,2 млрд долларов (в 2023 году). Многовековой нейтралитет страны заставил ее развивать военно-промышленный комплекс мирового уровня. Поэтому страна производит почти все: от истребителей JAS-39 Gripen до гранатометов Carl Gustav.

"Решение Швеции присоединиться к НАТО переворачивает позицию нейтралитета и военной внеблоковости, которая тянется с наполеоновского периода... Членство Швеции в альянс вместе с Финляндией, которое было вызвано решением Москвы вторгнуться в Украину, является частью превращения Северной Европы в бастион НАТО", — заявил Нил Мелвин из аналитического центра Лондонского Королевского института объединенных служб.

Расходы НАТО на оборону в процентном отношении к ВВП Фото: НАТО

По данным справочника Military Balance 2023, шведская армия состоит из 14 600 бойцов и еще 21 200 человек есть в волонтерских вспомогательных организациях. В резерве находится 11 450 военных. При этом на вооружении они имеют:

120 танков Strv 122 — локализованная версия Leopard 2A5;

411 БМП, из которых 369 это CV9040 и 42 Epbv 90;

более 1000 БТРов различных типов;

360 броневиков RG-32M;

Артиллерия

35 САУ Archer;

322 миномёта калибром от 81 до 120-мм;

40 CV90 Mjolner.

Средства ППО

6 дивизионов ЗРК Patriot PAC-3 MSE;

неизвестное количество ЗРК Hawk (RBS-97);

8 ЗРК IRIS-T SLS и RBS-23 BAMSE;

определенное количество RBS-70.

Оценка шведской армии по данным IISS Фото: Politico

Кроме этого Швеция имеет почти 100 истребителей JAS-39 C/D и E. Военно-морские силы представлены субмаринами, корветами, минными тральщиками и другими средствами для ведения боевых действий в воде.

Как усилится НАТО благодаря вступлению Швеции

"Балтийское море становится озером НАТО", — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

Присоединение Финляндии, а сейчас и Швеции фактически превращает Балтийское море во внутреннее море НАТО. Потенциально это упростит оборону Латвии, Литвы и Эстонии в случае агрессии России. Этому будет способствовать остров Готланд в центре Балтийского моря. От Швеции до Латвии всего 200 км.

Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО Фото: Financial Times

Ранее Балтийские страны полагались почти исключительно на обеспечение подкрепления и снабжения через Сувальский коридор, который соединяет регион с Польшей. Швеция открывает новые возможности с моря. Стокгольм уже официально заявил о намерениях отправить батальон для военного присутствия в Латвии. Также ожидается более глубокое сотрудничество между Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией. Четыре страны уже планируют совместно использовать истребительную авиацию, что делает ее силой, более мощной, чем Великобритания. На четыре страны приходится 230 истребителей.

Россия уже объявила о намерениях усиливать свои границы с Финляндией, а также будет усиливать свой анклав в Калининграде. Эксперты отмечают, что несмотря на то, что Балтийское море будет контролироваться НАТО, Россия еще никуда не исчезла. Море может стать зоной напряжением с РФ.

Расходы Швеции на оборону

С начала российско-украинской войны шведские расходы на оборону растут с 2014 года. В 2024 году они планируют достичь 2% расходов от ВВП, как того требует НАТО. В ближайшие три года Швеция планирует только наращивать расходы на оборону. Только в 2024 году армия планирует расходы 11,2 млрд евро на оборону, что уже вдвое больше, чем в 2019 году.

Швеция планирует увеличивать оборонные расходы Фото: Swedish Armed Forces

На сайте Минобороны Швеции указано, что страна столкнулась с самым большим вызовом безопасности со времен Второй мировой войны. Инвестиции будут расти во всем секторе безопасности. Шведское агентство оборонных технологий, внешняя разведка, приобретение военной техники, инвестиции в бюджет НАТО, ресурсы для рекрутинга бойцов — все это будет получать дополнительное финансирование в следующие три года.