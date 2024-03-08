Пять человек погибли в Газе, когда парашют с гуманитарной помощью не раскрылся, — СМИ (видео)

США, Франция, Иордания, Египет, Бельгия и Нидерланды перебросили помощь в Сектор Газы в пятницу, пытаясь доставить жителям продовольствие.

Пять человек погибли в Газе, когда парашют с гуманитарной помощью не раскрылся, говорят представители Министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, и очевидцы. Об этом сообщает CBS News.

Груз в результате этого упал на землю. Люди находились в лагере Аль-Шатти на севере Газы, а инцидент произошел около 4:30 утра по восточному времени.

США, Франция, Иордания, Египет, Бельгия и Нидерланды перебросили помощь в Сектор Газы в пятницу, пытаясь доставить жителям продовольствие, включая крайне необходимое продовольствие. Это произошло на фоне ухудшающегося гуманитарного кризиса.

На видео можно увидеть большую группу посылок с гуманитарной помощью, подвешенных на парашютах, дрейфующих в небе. Впоследствии они, как говорится в сообщении, запутываются, а затем одна с неоткрытым желобом падает гораздо быстрее, чем остальные.

Некоторые международные агентства раскритиковали десантную помощь как абсолютно недостаточную для удовлетворения потребностей жителей Газы. Организация Объединенных Наций предупредила о масштабном голоде среди примерно 2,3 миллиона жителей Газы.

Американские чиновники признали в беседе с CBS News, что десантирования недостаточно. Они говорят, что они являются заявлением о том, что мир не просто стоит в стороне, когда разворачивается голод.

Десантирования состоялись через день после того, как президент США Джо Байден объявил, что американские военные построят временный морской порт на побережье Средиземного моря Газы, способный принимать грузы гуманитарной помощи, включая еду, воду, лекарства и временные убежища.

Напомним, 16 февраля Израильская разведка считает, как сообщает издание The Times of Israel, что ХАМАС переживет войну благодаря поддержке в Газе. По данным разведки ЦАХАЛа, Сектор Газа станет "зоной глубокого кризиса", а ХАМАС продолжит функционировать как "террористическая группа и партизанская группировка".