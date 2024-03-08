Эрдоган анонсировал мирное мероприятие, на которое могут пригласить Россию (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на такое заявление, что не видит каким образом можно вести переговоры со страной, которая все разрушает.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, выразил желание провести мирный саммит с участием РФ. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заявил, что состоялось обсуждение безопасности в Черном море и зерновые коридоры. В то же время украинский политик ответил на такое заявление, что не видит каким образом можно вести переговоры со страной, которая все разрушает.

"Не видим представителей России на таком саммите", — ответил руководитель украинского государства.

Зеленский отметил, что украинский народ стремится получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные государства разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ.

"Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают", — добавил президент.

В сервисе микроблогов Х Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку. Он отметил, что оба наших государства, весь регион и глобальная продовольственная безопасность нуждаются в безусловной безопасности судоходства в Черном море. Также Украина намерена получить оборонную поддержку и помощь Турции в освобождении наших военнопленных и всех людей, включая крымских татар, которые сейчас содержатся в российском плену.

"Мы можем достичь этого, работая вместе", — добавил президент.

Напомним, 7 февраля руководитель МИД Дмитрий Кулеба назвал срочные шаги от ЕС для увеличения объемов снарядов на фронте. Украинский дипломат также поддержал заявление европейского коллеги о необходимости стимулировать переговоры с европейскими компаниями и с третьими странами.