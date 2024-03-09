У россиян истерика из-за новых оборонительных укреплений ВСУ, — командир батальона 3 ОШБр

Проблема инженерно-фортификационных укреплений в Украине существует с 2022-го года и стала критической в 2023-м, когда враг вернул инициативу в свои руки, говорят аналитики DeepState.

Российские оккупанты забеспокоились из-за строительства Украиной новых фортификационных сооружений. Они обнаружили их благодаря БпЛА и устроили истерику в соцсетях. Об этом пишет командир инженерно-саперного батальона 3 ОШБр в своем телеграм-канале "Дневники Тренера".

"Новопостроенные укрепленные позиции Сил обороны Украины в Запорожской области фиксирует аэроразведка ВС РФ. На м*скальских пабликах истерика. Вот чего на самом деле боятся оккупанты. Не восхвалений о контрнаступлении, не марафонов, и не песен с танцами. Они боятся, когда украинцы становятся по настоящему сплоченными, и строят укрепления чтобы дать отпор. Только непреодолимые стены и стойкость наших воинов смогут остановить это ордынское нашествие", — написал он.

Аналитики DeepState пишут, что проблема инженерно-фортификационных укреплений в Украине существует с 2022-го года и стала критической в 2023-м, когда враг вернул инициативу в свои руки.

"Проблема актуальна до сих пор, но только сейчас ею начали заниматься из-за большого общественного резонанса. Конечно, существуют категории мобилизованных, которые отрицают этот факт и утверждают, что у нас все готово и забетонировано вплоть до Днепра, но эти лица окопы тоже видят только на стримах. Без качественных инженерно-фортификационных укреплений, которые образуют единую сеть, невозможна успешная оборона. Надеемся, что это станет системой, а не единичным исключением", — высказались в DeepState.

Напомним, что 7 марта председатель Запорожской ОГА Иван Федоровпоказал, как происходит строительство фортификаций в области. Чиновник рассказал, что военные и гражданские подрядчики работают круглосуточно.

Также в Defence Express 5 марта сообщали, что существует проблема с материалами для строительства фортификационных укреплений. В частности, не хватает техники, бетона и порой леса.