"Все знают, но боятся сказать": Кулеба об идее Макрона относительно отправки войск в Украину

Эмманюэль Макрон стал первым, кто начал открыто говорить о том, что должен понимать каждый разумный человек в Европе: если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе, убежден глава МИД Украины

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона стало причиной дискуссии, которая "сэкономит много времени Европе". Такое мнение в интервью литовскому информационному агентству Elta озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которое цитирует издание Delfi.

Если разговоры о размещении иностранных войск на территории Украины происходили гораздо раньше между союзниками из ЕС или НАТО, то украинское внешнеполитическое ведомство об этом не знало, заверил Кулеба.

"Это внутренняя дискуссия. Стал ли этот месседж президента Макрона для нас неожиданностью? Нет. Есть ли у нас впечатление, что Париж — первая европейская столица, которая публично признала очевидное? Да, я так думаю. Обеспокоены и недовольны такой констатацией фактов? Да, это тоже очевидно. Но дискуссия, которую спровоцировало это заявление из Парижа, сэкономит Европе много времени на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и для Европы", — убежден глава МИД Украины.

Кулеба вспомнил, что во время последнего разговора президентов Украины и Франции, который состоялся две недели назад в Париже, он заметил, что Макрон сказал Зеленскому: "Мы должны сделать это для вас и для себя".

Впрочем, по словам министра Кулебы, не во всех европейских столицах есть понимание того, что "помощь Украине — это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые иначе пошли бы на собственную защиту".

Глава украинского МИД отметил, что какой бы ни была цена помощи другому государству, защищать себя гораздо дороже.

"Это сообщение от Макрона — это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, по моему мнению, должен понимать каждый разумный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", — резюмировал Кулеба.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита в Париже 26 февраля допустил возможность ввода западных войск в Украину. Позже он добавил, что озвученные им слова были тщательно продуманы.

7 марта на встрече с руководителями политических партий Макрон заявил, что Франция не намерена устанавливать "никаких ограничений" в своей поддержке Украины.