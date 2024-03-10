Повышение военного налога и не только: нардеп озвучил шаги для поддержки ветеранов (видео)

Глава профильного комитета ВРУ считает, что без общественного договора между гражданскими, мобилизованными и ветеранами непременно возникнет конфликт интересов. Более того, сейчас страна требует таких экономических решений, которые позволят в будущем позаботиться о вернувшихся защитниках.

Для того чтобы украинская армия продолжала быть боеспособной, а мобилизованные мужчины и женщины имели стойкую мотивацию исполнять боевые задачи, необходимо, чтобы все украинцы начали работать на тех, кто воюет. Такое мнение озвучил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко во время дискуссии "Страна ветеранов: возможности и вызовы", передает LB.ua.

По его словам, нельзя говорить о мобилизации, забыв о том, как солдаты служат сейчас. И здесь должен выстраиваться новый общественный договор. И он должен представлять интересы не только вернувшихся из зоны боевых действий ветеранов, но и тех людей, которые идут в армию сейчас.

"Что я имею в виду? Когда мы говорим о том, что должны мотивировать солдат, это должно быть фактом. Я твердо убежден, что тем путем, по которому мы идем — одними мобилизованными людьми, "выловленными", извините, на улице и отправленными в армию — эту войну, ассиметричную войну, в которой используются современные технологии, выиграть будет сложно. Мы должны создать такую политику, когда эти люди будут сами хотеть идти в армию и выполнять задачи, необходимые для армии. Для этого общество должно их мотивировать", — сказал Костенко.

Нардеп уточнил, что схематически общественный договор между гражданскими, ветеранами и воюющими мужчинами и женщинами выглядит как "все работают на тех, кто воюет". Форматы для этого общественного договора могут быть разными — например, повышение военного налога.

Костенко считает, что условный миллион защитников должен быть уверен в том, что о них позаботятся в случае тяжелой травмы или инвалидности. Но для этого 39 миллионов гражданских украинцев должны работать на обеспечение этой категории людей. В противном случае, по его словам, между защитниками и теми, кто не принимает непосредственное участие в войне возникнет конфликт.

Напомним, ранее мы писали о том, грозит ли перестройка производства на военные рельсы Украине. В Минэкономики и профильном комитете ВРУ не считают нужным задействовать большинство трудоспособного населения в работе в сфере военной промышленности. Это связанно с тем, что каркас экономики страны составляет сфера услуг.

Кроме того Роксолана Пидласа говорила о том, что Украина практически исчерпала свои внутренние возможности для финансирования боеспособной армии. Сложная ситуация с финансированием вооруженных сил, а также "снарядный голод" произошли из-за того, что Запад не направил Украине пакет финансовой помощи, который должен был поступить еще в январе. Сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает варианты получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония.