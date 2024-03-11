Корабль РФ нанес удар по условному врагу в Японском море перед учениями с Китаем, — СМИ

По словам журналистов, каким был "условный противник", не сообщается, но экипаж ракетного катера также отработал отход от ответного удара. Российские военные корабли, которые НАТО классифицирует как "Тарантул III", часто наблюдают японские ВВС и ВМС в Тихом океане.

Ракетный катер "Р-18" Тихоокеанского флота РФ во время учений в Японском море атаковал условный вражеский корабль. Возможно, это была преамбула к весенним учениям с участием китайского флота. Об этом сообщает Newsweek.

В Тихоокеанском флоте РФ сообщили, что ракетный катер "Р-18" проекта 12411 во время практических стрельб по морским и воздушным целям нанес условный удар по кораблю противника, отмечают западные журналисты со ссылкой на публикацию российских СМИ.

Сообщается, что огневую задачу для ракетного удара решили, экипаж выполнил алгоритм действий без практической стрельбы ракетами.

Каким был "условный противник", не сообщается, но также известно, что экипаж ракетного катера отработал постановку радиоэлектронных помех и отход от ответного удара.

Военные корабли флота РФ, в том числе корветы проекта 12411, также известные под кодовым названием НАТО "Тарантул III", часто наблюдают ВВС и ВМС Японии в Тихом океане.

Совместное патрулирование бомбардировщиков РФ и КНР

У Токио, союзника США, давний спор с Москвой из-за принадлежности некоторых из Курильских островов, которые в Японии называют Северными территориями. В последние годы японские специалисты обеспокоены и углублением стратегического союза между Москвой и Пекином, в особенности после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Ожидается, что в ближайшие недели российские и китайские военно-воздушные и военно-морские силы активизируют маневры в Японском море и западной части Тихого океана, как это было в прошлые годы.

В декабре 2023-го Сеул и Токио подняли истребители для перехвата совместного патрулирования бомбардировщиков российских и китайских ВВС, что стало масштабной демонстрацией силы на территории от Японского моря до Восточно-Китайского моря.

На прошлой неделе Объединенный штаб Сил самообороны Японии опубликовал отчет, в котором отмечалось, что в феврале истребители страны поднимались в воздух 21 раз. 12 раз для перехвата российских самолетов и 9 — для самолетов Китая.

Напомним, что 10 марта японское издание Yomiuri сообщало, что США и Япония обсудят помощь Украине.

Также сообщалось, что Япония спустила на воду третью подводную лодку класса Taigei.