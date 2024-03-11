Дуда считает необходимым увеличение странами НАТО расходов на оборону до 3% ВВП

Польский президент убежден, что никто не захочет нападать на сильные страны, которые способны защитить собственные границы.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, во время которых озвучил предложение странам-членам НАТО повысить минимальный показатель финансирования обороны до 3% от ВВП. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

Отмечается, что Анджей Дуда вместе с премьер-министром Дональдом Туском отбудут в Соединенные Штаты для встречи с американским президентом Джо Байденом уже завтра, 12 марта. Варшава намерена усилить восточный фланг Североатлантического альянса, учитывая войну в Украине.

Во время выступления перед встречей с руководителями правительства, Дуда отметил, что планирует предложить идею по повышению порога расходов на сферу обороны с 2% до 3%. Президент Польши убежден, что ни у кого не будет желания совершать нападение на сильное НАТО и сильные государства, которые способны обеспечить защиту своих границ.

Данное предложение было озвучено после заявления кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. В частности политик утверждает, что в случае его избрания на высший государственный пост, он будет поощрять РФ "делать все, что ей хочется" со странами, которые не выполняют взятые на себя обязательства по расходам на оборону Альянса.

Дуда и Туск посетят Вашингтон по случаю годовщины вступления Польши в НАТО

В Белом доме визит польского политического руководства в Вашингтон анонсировали еще 15 февраля. Согласно сообщению, опубликованному на сайте американской администрации, у президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска состоится встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Кроме того, отмечается, что лидеры двух государств намерены "подтвердить свою постоянную поддержку защиты Украины от жестокой захватнической войны России".

Вместе с тем известно, что завтрашняя встреча в столице США совпадает с 25-й годовщиной предоставления Польше членства в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу Польшей и Соединенными Штатами.

В феврале издание The Times писало об усилении Польшей собственной армии для вероятного противостояния с Россией. Окончательная цель страны — сформировать вооруженные силы в 300 тысяч человек.

Кроме того, 9 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных в Украину.