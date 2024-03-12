"Сформировать русскую идентичность": в РФ подготовили программу "перевоспитания" похищенных детей

В этой методичке полномасштабное вторжение подают как "осложнение геополитической ситуации", из-за которой семьи вынуждены переселяться.

В России разработали методическую основу, направленную на "перевоспитание" насильно вывезенных в РФ украинских детей, а также принцип цифровой слежки за ними. Об этом говорится в материале издания "Медуза" со ссылкой на данные Министерства образования РФ и представителей ведомства.

В частности, методические рекомендации для учителей предусматривают, что они должны "перевоспитать" молодое поколение украинцев, "учитывая духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции РФ". Следствием таких действий должно стать "формирование российской идентичности".

Кроме того, методики содержат перечень фраз-маркеров "деструктивной идеологии" среди подростков. Среди прочего, речь идет о "мародерской федерации", "орках". Саму же войну в Украине авторы методички описали как "осложнение геополитической ситуации, которая заставляет семьи переселяться".

Создание подросткового центра для перевоспитания украинских детей

Также известно, что вместе с началом войны в системе Минобразования создали подростковый центр (ФЦ РПСП). Во время "интеграции" детей из Украины он организует проведение так называемых "патриотических семинаров и военно-спортивных игр". Причем отмечается, что новая структура была основана "именно для украинских детей". Сейчас работа филиалов центра происходит в Мариуполе и Донецке, однако известно о планах открыть еще несколько филиалов на временно захваченных территориях.

По словам чиновников, государство обращает особое внимание к этим детям из-за страха в отношении их. Собеседник издания говорит, что во время разговоров постоянно подчеркивается, что украинские дети являются "потенциальными террористами".

Проводить цифровую слежку за детьми Министерству образования помогает Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (АНО ЦИСМ), отметили два собеседника "Медузы", которые являются представителями министерства. Причем известно, что ЦИСМ была разработана специальная система (АИС) "Профилактика", благодаря которой можно отслеживать "более 540 миллионов" профилей подростков в социальных сетях.

Один из сотрудников российского Минобразования, знакомый с работой системы, отметил, что речь идет о программе для подростков "Большой Брат". Используя нейросети, он разрабатывает профиль рисков отдельно для каждого ребенка: экстремизм, терроризм и суицид. Кроме того, он посылает сигналы оператору (АИС) по этому поводу, а также может передать информацию в органы

По результатам работы "Профилактики" на детей создают карточки с соответствующими рейтингами, в зависимости от показателя "склонности к экстремизму".

Напомним, что 8 марта в Государственном департаменте США рассказали о намерении помочь в возвращении украинских детей.