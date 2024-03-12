По информации координаторов подполья, около 60% местных на временно оккупированной территории занимают "выжидательную позицию", ожидая деоккупации региона.

В Москве недовольны уровнем поддержки оккупации среди жителей ВОТ. По оценкам Кремля, около 70% местных жителей временно оккупированного юга Украины пытаются уклониться от участия в незаконных выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Кроме этого, как отмечают координаторы подполья, около 60% местных занимают "выжидательную позицию", ожидая деоккупации региона.

По информации ЦНС, противник проводит активную дезинформационную кампанию против местного населения юга Украины с целью увеличить количество лояльно настроенных жителей ВОТ к российским оккупантам.

Однако, в Сопротивлении добавляют, что на фоне всех попыток Кремля изменить поведение своей "целевой аудитории", подавляющее большинство населения оккупированного региона не поддерживает действия врага и продолжает уклоняться от оформления российских документов.

Напомним, что российские оккупанты продолжают подготовку к так называемым выборам президента на временно оккупированных территориях Украины. После них возможны этнические чистки.

Также, по информации Центра национального сопротивления, российские захватчики намерены продолжать террор на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и в ближайшее время могут значительно снизить финансирование.