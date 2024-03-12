Вначале в Молдову, затем в Одессу: ГУР эвакуировало 47 украинцев из Сектора Газа (фото, видео)

В общей сложности с ноября по март из Сектора Газа вывезли 363 граждан Украины. Среди них 141 ребенок.

Самолет с 47 гражданами Украины на борту, которых эвакуировали из Газы, приземлился в Молдове. Об этом сообщает ГУР в Telegram-канале.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: 12 марта 2024 года из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины", — говорится в публикации.

Эту задачу выполняли сотрудники ГУР МО Украины совместно с дипломатами из украинских посольств в Израиле и Египте.

Вначале эвакуированных разместили в египетской гостинице, затем 12 марта состоялся перелет из Хургады в Молдову. Дальше на автобусе люди вернулись в Одессу.

В общей сложности с ноября по март из Сектора Газа эвакуировали 363 граждан Украины: 141 ребенка, 135 женщин и 87 мужчин. Всего было три этапа эвакуации.

Напомним, что посол Украины в Египте Николай Нагорный в ноябре предупреждал о множестве рисков во время эвакуации граждан Украины из Газы.

Также сообщалось, что Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что в планах Израиля нет долгосрочной оккупации сектора Газа.

5 марта Израиль исключил текст о нападении ХАМАСа из своей песни для Евровидения. Слова песни "Октябрьский дождь" исполнительницы Эден Голан решили изменить после того, как представители песенного конкурса предупредили, что оригинальный вариант был излишне политизированным. В Израиле возмутились.