Власти Швеции призывают граждан подготовиться к возможной войне с Россией, — СМИ

По словам журналистов, гражданам Швеции порекомендовали запастись консервами, а также приобрести аптечки, рации и портативные фильтры для воды.

В Швеции призвали жителей готовиться к возможной войне с Россией. Так, правительство уже начало вносить свои предложения по этому поводу. Об этом пишет Social bites.

Сообщается, что гражданам Швеции порекомендовали запастись консервами, а также приобрести аптечки, рации и портативные фильтры для воды. В целом специалисты считают, что в условиях войны нужно иметь запас продовольствия на три месяца.

В материале говорится, что до конца 2024 года шведы получат инструкции, как вести себя в условиях негативного развития событий.

Портал напомнил, что 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, а страна официально стала членом Альянса. Представители государства также заявили, что в настоящее время не видят необходимости размещать на территории страны базы НАТО или ядерное оружие.

Также СМИ сообщали, что вступление Швеции в НАТО максимально ослабит РФ. Североатлантический альянс сможет защитить страны Балтии, если на них попытается напасть Россия. Кроме того, под полным контролем Запада может оказаться Калининградская область России. Швеция положит в оборонный бюджет НАТО своих 9 млрд долл. Кроме того, добавит своих 14 тыс. обученных военных.