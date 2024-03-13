Прожег 122-мм снаряд: в Британии показали результаты работы боевого лазера DragonFire (фото)

Экспериментальное оружие поражает цели со скоростью света. DragonFire обладает потрясающей точностью и способен поразить монету диаметром до 24 мм с расстояния в один километр.

Британские военные в ходе испытаний на полигоне Пентагона на Гебридских островах впервые произвели мощный выстрел из лазерной системы ПВО LDEW DragonFire. После испытаний Научный отдел высокотехнологичных разработок Министерства обороны Великобритании (DSTL) опубликовал 12 марта первое видео и фотографии, демонстрирующие работу лазерной DragonFire.

На фото британской правительственной лаборатории первое, что бросается в глаза, это 122-мм артиллерийский боеприпас, которые насквозь пробит экспериментальным оружием. Кроме того, сообщается, что лазер порезал металлическую обшивку и сжег камеру беспилотника.

"Система DragonFire LDEW доказала свою эффективность в ходе испытаний и имеет реальный потенциал для преобразования оборонного потенциала Великобритании", — говорится в заявлении DSTL.

Что известно о DragonFire

DragonFire — это 50 кВт лазерная пушка, которая разрабатывается с 2017 года. До последнего времени все подробности об экспериментальной системе держались под грифом секретности. Однако на данный момент известно, что это твердотельный лазер, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых преобразуется в единый луч с помощью системы объединения лучей фирменной британской разработки.

Это оружие, как утверждается, может поражать цели со скоростью света, при этом обладает фантастической точностью, позволяющей поразить монету диаметром до 24 мм с расстояния в один километр.

Предполагается, что оружие LDEW будет использоваться как на море, так и на суше. Лазер будет применяться против быстроходных береговых ударных кораблей, БПЛА, а также датчиков разведки, рекогносцировки и наблюдения (ISR).

Что касается практических испытаний лазерной установки, то одной из мишеней DragonFire был британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80, оснащенный двумя газотурбинными двигателями тягой по 40 кг. БПЛА может развивать скорость до 200 м/с и находится в воздухе до 45 минут. Такие характеристики напоминают иранские беспилотники, которыми хуситы атакуют суда в Красном море. Таким образом с большой долей вероятности, DragonFire будет установлен на корабли.

Напомним, компании MBDA, Leonardo и QinetiQ приступили к инженерным разработкам серийных вариантов лазерного оружия направленной энергии большой дальности