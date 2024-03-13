Захватчики собирают детей с оккупированных территорий Украины для обучения на дронах, — ЦНС

На 9 мая на временно оккупированной территории Украины запланировано проведение посвящения детей, которые стали членами российской "Юнармии".

Российские захватчики свозят подростков с временно захваченной территории на "Юнтех". Цель этого мероприятия — научить их управлять дронами. Об этом идет речь в сообщении Центра национального сопротивления.

Известно, что к участию в сборах планируется привлечь около сотни детей в возрасте от 14 до 17 лет, которые были привлечены в ряды "Юнармии". Также отмечается, что саму смену проведут в апреле в одном из лагерей, расположенных в Краснодарском крае.

Также в ЦНС сообщили, что на 9 мая на ныне захваченной территории Украины запланировано провести посвящение детей, которые стали членами российской "Юнармии". По данным ведомства, процедура вступления туда происходит на добровольно-принудительной основе, поскольку детей заставляют писать заявления, чтобы "не иметь проблем". Также до 9 мая ячейки "Юнармии" должны быть созданы во всех школах на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Жизнь украинских детей в оккупации.

Не секрет, что россияне на временно захваченных украинских территориях всячески пытаются уничтожить среди украинских детей школьного возраста украинскую культуру. Кроме того, оккупанты ввели запрет на изучение украинского языка, а школьников заставляют прославлять армию РФ. К тому же в случае четкого несогласия им и членам их семей начинают угрожать расправой.

В частности, на временно захваченных территориях Донецкой области захватчики проводят школьные облавы и рейды. При этом основанием для таких действий россияне называют "экстремизм".

В первых числах ноября появилась информация, что россияне заставляют детей, проживающих на временно оккупированных территориях, плести маскировочные сетки. В то же время захватчики заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Напомним, что вчера, 12 марта, стало известно, что в России разработали методическую основу, направленную на "перевоспитание" насильно вывезенных в РФ украинских детей, а также принцип цифровой слежки за ними.