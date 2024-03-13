В Дании анонсировали распространение системы призыва на женщин с 2026 года

Соответствующие нормы закона планируют одобрить не позднее 2025 года, чтобы через год начать их воплощать.

Власти Дании намерены расширить систему призыва на женщин, а также увеличить сроки прохождения срочной службы. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, информирует DR.

По словам политика, защита страны является одним из самых почетных дел. Именно поэтому правительство предложило идею по расширению призыва. Фредериксен отметила, что речь идет о предложении полного равенства между двумя полами.

Глава правительства Дании подчеркнула, что подобный шаг будет как нельзя лучше соответствовать современным реалиям.

Призывную систему на женщин планируют расширить в 2026 году. Глава Министерства обороны страны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что нормы нового закона должны одобрить не позднее 2025 года, чтобы начать его применение с 2025 года.

Министр отметил, что в Вооруженные силы и к прохождению срочной службы на одинаковых условиях будут призывать всех молодых людей, независимо от условий. Таким образом, закон должен соответствовать условиям современности и основным ценностям Дании, которые являются отражением общества этой страны и вероятных угроз.

По состоянию на прошлый год показатель женщин, которые добровольно пошли на службу, составляла 25; среди примерно 4700 срочников. При этом в Дании к призыву не привлекают абсолютно всех молодых людей — процесс отбора проводят методом лотереи.

Также планируется увеличить срок срочной службы с примерно 4 месяцев до 11 месяцев. В течение 5 месяцев предусмотрено прохождение срочниками базовой подготовки, а остальное время будет посвящено получению конкретной специальности. В течение года количество призывников увеличится до 5000 человек.

Кроме того, в правительстве сообщили, что в следующие пять лет для обеспечения оборонных нужд предусмотрено выделение дополнительных 40 млрд крон — примерно 5,3 млрд евро. Фредериксен отметила, что в 2024 и 2025 годах на оборону Дании будет тратиться 2,4% ВВП страны. Причем это будет включать и стоимость военной помощи, которая предоставляется Украине.

Напомним, что 20 ноября в Минобороны Украины сообщили о росте количества защитниц Родины. Причем на фронте сейчас воюет наибольшее количество женщин в новейшей мировой истории.