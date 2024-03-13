"Критическое поражение на уровне полка": в 3-й ОШБр рассказали о потерях ВС РФ под Авдеевкой

Защитники продолжают "стирать вражескую пехоту, отражать штурмы и не позволяют оккупантам осуществить прорыв вглубь занятой обороны", заявили в бригаде.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ продолжает ликвидацию врага на Авдеевском направлении после выхода из города Авдеевка и освобождения Красногоровки в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Третьей ОШБр в Telegram в среду, 13 марта.

По состоянию на сейчас на счету подразделений бригады: более 500 уничтоженных оккупантов, до двух десятков вражеских бронированных машин и танков, а также зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), артсистемы, самоходная артиллерийская установка (САУ) и значительное количество автотехники россиян.

"По численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно Вооруженные силы Российской Федерации не отступают", — говорится в сообщении.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на 13 марта Фото: deepstatemap.live

В Третий ОШБр констатировали, что боевая ситуация остается сверхсложной.

Впрочем, несмотря на это бойцы подразделений бригады продолжают "стирать вражескую пехоту, отражать штурмы и не позволяют оккупантам осуществить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении".

Напомним, 13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте продолжает оставаться сложной. По его словам, существует вероятность, что вражеские подразделения начнут продвигаться.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские оккупанты и дальше пытаются продвинуться на Авдеевском направлении и захватить село Бердичи Ясиноватского района. Они маневрируют, чтобы зайти с флангов.