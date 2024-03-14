Решение за парламентом: премьер Эстонии высказалась об отправке военных в Украину

Глава правительства страны Кая Каллас заявила, что не может дать обещания, что их войска не будут отправлены в Украину, поскольку ситуация может измениться.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что решение об отправке военных в Украину будут принимать в парламенте страны. Об этом политик сообщила во время выступления в законодательном органе страны 13 марта, информирует ERR.

Известно, что во время информационного часа правительства преимущественно обсуждалось заявление французского президента Эмманюэля Макрона относительно перспективы отправки иностранных военных в Украину. От депутатов фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в очередной раз прозвучали требования предоставления гарантий, что эстонские военные не будут отправляться в Украину. В ответ на это Каллас заявила, что не она будет принимать это решение.

По словам политика, она не дает таких обещаний, поскольку обстоятельства могут измениться. Каллас объяснила депутатам, что, как они считают, вмешательством можно считать что угодно. Поэтому военная помощь Эстонии Украине в России также может считаться вмешательством, поскольку, добавила премьер, ее страна очень заинтересована в победе Украины и проигрыше России.

Кая Каллас напомнила, что отправка солдат за пределы Эстонии предусматривает наличие мандата от депутатов Рийгикогу (эстонского парламента — ред.), поэтому именно они будут принимать окончательное решение.

"Таким же образом мы осуществляли отправку солдат в различные миссии, это требует мандата Рийгикогу. Я единолично не могу это решить. Этот вопрос никоим образом не пройдет мимо вас", — заявила Каллас депутатам.

Напомним, что 30 января французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Европе следует быть готовой компенсировать сокращение помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов Америки.