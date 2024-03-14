"Сигнал Китаю": Индия впервые показала ракету Agni-5, которая меняет правила игры (фото)

Ракета может нести несколько ядерных боеголовок. Серию ракет Agni разработала организация DRDO, инженеры которой предпринимают усилия по сдерживанию двух основных противников — Китая и Пакистана.

В минувший понедельник, 11 марта, Индия опубликовала первое изображение трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5. Об этом сообщает Newsweek.

Первое успешное испытание ракеты провела Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Agni-5 запускали с острова Абдула Калама в штате Одишеа, сообщило министерство обороны Индии в Instagram.

Нарендра Моди

Нарендра Моди

Эта ракета может нести несколько ядерных боеголовок. Сообщается, что благодаря этому испытанию Индия теперь попала в элитный клуб стран. Такими же возможностями обладают Великобритания, Франция, Россия и Китай.

Серию ракет Agni разработала организация DRDO, инженеры которой предпринимают усилия по сдерживанию двух основных противников Индии — Китая и Пакистана. Отмечается, что Agni-5 может нести микроядерное, мини-ядерное оружие и даже крупное термоядерное оружие.

Запуск ракеты Agni-5

"Горжусь нашими учеными DRDO, участвовавшими в миссии "Дивьястра" ("божественное оружие" в переводе с хинди), первом летном испытании ракеты Angi-5 отечественной разработки с технологией разделяющейся головной части с независимым наведением (MIRV)", — заявил премьер-министр Нарендра Моди.

По данным Вашингтонского аналитического центра стратегических и международных исследований, дальность межконтинентальной баллистической ракеты Angi-5 — 5-8 тыс. км. Дальность полета ракеты предполагает, что ее основная цель — Китай, а не традиционный противник Нью-Дели — Пакистан, отмечают журналисты.

Отставной генерал индийской армии Ракеш Шарма недавно заявил, что это испытание служит сигналом Китаю.

По его словам, Китай пытался оказать геополитическое давление разными способами, создавая технологическую асимметрию. Разработка собственной межконтинентальной баллистической ракеты дает понять региону и миру в целом, что Индия обладает достаточными технологическими возможностями.

"Индия — боеспособная страна и может противостоять экспансионистскому Китаю", — сказал Шарма.

Напомним, что в Китае ответили на предупреждение Путина применить ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта с Индией Китай захватывает территории соседней страны.