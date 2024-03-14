ВС РФ поразили 2 пусковые установки Patriot, погибло 9 бойцов ВСУ, — Бутусов

Радар и командный пункт ЗРК Patriot уцелели. По данным журналиста, боеспособность всей батареи можно будет вскоре восстановить. Впрочем, заменить квалифицированных операторов, которые погибли, невозможно.

9 марта возле Покровска в Донецкой области три баллистические ракеты "Искандер" уничтожили две пусковые установки М901 зенитно-ракетной батареи Patriot и несколько зенитных ракет MIM-104. Погибло 9 бойцов ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов. Произошло это на расстоянии около полусотни километров от линии фронта.

Стоимость пусковой установки М901 — 10 млн долларов, стоимость зенитной ракеты MIM-104 PAC-3 — 4 млн долларов, сообщил журналист.

По его информации, радар и командный пункт уцелели. Это означает, что вскоре можно будет восстановить боеспособность всей батареи, ведь Киеву могут предоставить новые пусковые установки.

Впрочем, существует другая проблема — заменить квалифицированных и мотивированных операторов, которые успешно прошли длительное обучение в передовых учебных центрах НАТО, невозможно, считает Бутусов.

"Удар был нанесен тремя баллистическими ракетами Искандер под корректировку разведывательного дрона SuperCam. Пусковые установки стояли на открытом месте в колонне и не двигались", — написал журналист и добавил, что на машинах не было средств маскировки.

Как ВС РФ обнаружили батарею Patriot

Бутусов также озвучил четыре фактора, которые, по его мнению, поспособствовали тому, что враг нашел ЗРК и позволил нанести точный удар.

Во-первых, батарея Patriot находилась в районе Покровска последние недели. На ее счету несколько удачных пусков по самолетам ВС РФ. Радар батареи регулярно включался, поэтому оккупанты могли определить ориентировочно место поиска для своей дальнейшей разведки и БпЛА.

Во-вторых, зенитно-ракетные системы не прикрывали позиции батареи от вражеских дронов. Учитывая то, что Patriot работал на расстоянии активных действий российских беспилотников, то риск его обнаружения, по словам Бутусова, был достаточно высоким.

В-третьих, слишком поздно были получены предупреждения о ракетной атаке и вылете дронов.

В-четвертых, Patriot получил приказ на передислокацию, впрочем, выполнить его не успел. Пусковые установки не рассредоточились, а, наоборот, стали в плотную колонну на открытом пространстве и ждали команды начать движение. Тем самым, образовали компактную цель для поражения.

"Ответственность за поражение пусковых установок Patriot в полной мере несет командование Воздушных сил, частично — командование батареи, которое не успело вывести личный состав и технику из-под удара", — считает Бутусов.

Он напомнил, что россияне не впервые обстреливают позиции ЗРК Patriot. Случай вблизи Покровска свидетельствует о том, что выводы из предыдущих раз не были сделаны.

Что известно о поражении Patriot

9 марта издание Forbes сообщило, что ВС РФ нанесли удар ракетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" по украинскому конвою, в состав которого входили американские ЗРК Patriot.

Журналисты отметили, что ВСУ, вероятно, имеют три батареи Patriot с радарами и от четырех до восьми пусковых установок. Две батареи и две запасные пусковые установки прислала Германия, США предоставили одну батарею, а Нидерланды — две пусковые установки.

Итак, по подсчетам Forbes, Украина потеряла от 7% до 13%. Цифра зависит от того, какое их количество на самом деле есть в распоряжении украинских военных.

Потеря ЗРК Patriot — что говорит Украина

Украина официально ни не подтверждала факт уничтожения батареи Patriot, ни не опровергала обнародованную информацию.

14 марта командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале заверил, что зенитные ракетные подразделения, в том числе и Patriot, продолжают выполнять задачи в определенных районах прифронтовых территорий.

Напомним, 27 февраля издание Forbes предполагало, что успех Сил обороны Украины в сбивании российских истребителей связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS.