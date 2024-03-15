Из-за Фицо: премьер Чехии скрыл от союзников детали предоставления боеприпасов Украине, — СМИ

Петр Фиала, как отмечают журналисты, планировал рассказать другим о реализации чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины.

Во время саммита в Париже глава правительства Чехии Петр Фиала решил не поднимать вопрос о помощи Украине, в том числе о чешской инициативе по поиску снарядов, узнав о том, что словацкий премьер Роберт Фицо также будет участвовать в обсуждении. Об этом информирует Aktualne.

Отмечается, что этот саммит созвал президент Франции Эмманюэль Макрон с целью обмена информацией о возможности предоставления Киеву военной помощи.

Сначала Макрон сообщил о планах участия в саммите членов примерно пятнадцати стран, а Фиала намеревался рассказать другим о реализации чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины. В частности премьер-министр планировал выяснить происхождение и цену боеприпасов.

Однако впоследствии стало известно, что участниками саммита являются двадцать пять приглашенных стран, включая главу правительства Словакии Роберта Фицо. Именно тогда он высказал мнение, шо российского президента Владимира Путина "ошибочно демонизировали".

Когда Фиали стало известно, что Фицо будет присутствовать за столом переговоров, он изменил язык, из которого убрали некоторые пункты об инициативе Чехии. В комментарии изданию источник МИД Чехии подтвердил этот факт.

Также известно, что Фиала сообщал наиболее чувствительные вещи отдельно нескольким лидерам. В частности руководитель правительства Чехии не был заинтересован в том, чтобы РФ через Роберта Фицо получила стратегическую информацию о боеприпасах для Украины. Отдельным основанием для удивления чешской делегации стало приглашение в Париж Ирландии и Австрии, которые занимают нейтральную позицию.

12 марта стало известно, что Чехия дополнительно нашла дополнительно 200 тысяч боеприпасов для Украины. В целом страна имеет согласие закупить за ВСУ 800 тысяч боеприпасов