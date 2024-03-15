Рейд ЛСР и РДК на территорию РФ: добровольцы предупредили о массированной атаке по Белгороду

Российские добровольческие подразделения призвали гражданских немедленно спрятаться и не выходить на улицу. В заявлении говорится, что это поможет "спасти жизни".

Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и батальона "Сибирь" сделали совместное заявление. Его опубликовали 15 марта в соцсетях ЛСР.

"Срочное предупреждение для жителей Белгорода", — говорится в публикации.

Российские добровольцы предупредили, что в течение часа нанесут массированный удар по военным объектам города. Мирных жителей призвали немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу.

"Распространите это сообщение среди белгородцев — помогите спасти жизнь землякам", — добавили бойцы.

Аналогичное заявление опубликовали в соцсетях РДК Фото: Скриншот

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили высадку десанта и заход бойцов в село Козинка в Белгородской области. Однако во вражеском министерстве утверждают, что операцию якобы проводили "украинские боевики" и иностранные наемники.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что совместная военная операция легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" на территории РФ может привести к обвалу фронта. По его словам, в Москве будет "1991 или 1993 года, но масштабировано".

Командир "Российского добровольческого корпуса" Денис Никитин делился, что среди его подчиненных есть бывшие наемники ЧВК "Вагнер" и "Шторм Z". По его словам, такие бойцы "супермотивированы" из-за необходимости "искупить свою вину".