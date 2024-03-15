В Силах обороны назвали тип ракет, которыми Россия ударила по Одессе 15 марта

Захватчики атаковали областной центр баллистическими ракетами "Искандер", запущенными из Крыма, рассказали в командовании.

Появились детали российской смертоносной атаки по Одессе 15 марта. Оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер". Об этом говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что из-за ракетной атаки по гражданским объектам города известно о разрушении трехэтажного здания рекреационного объекта, повреждении минимум десяти частных домов, станции техобслуживания, газопровода низкого давления, автомобилей скорой помощи и пожарно-спасательных автомобилей.

По состоянию на сейчас спасателям удалось ликвидировать пожар. Продолжается разбор завалов. Жертвами обстрела стали 14 человек, в том числе жители района города, медик спасатель. Ранения получили еще 46 человек, в том числе 8 спасателей. На месте работают сотрудники соответствующих служб. Остальная информация требует уточнений.

Тем временем одесская мэрия сообщила, что завтрашний день, 16 марта, в городе объявлен днем траура для почтения памяти погибших в результате российского ракетного обстрела. На зданиях приспустят государственный флаг Украины и флаг города Одессы. При этом местным предприятиям, организациям и учреждениям рекомендуют ввести ограничения на использование музыки и не проводить развлекательные заведения.

Напомним, что под процессуальным руководством 15 марта Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).