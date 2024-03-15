Путин посылает миру сигнал в день "выборов": в ОП прокомментировали атаку на Одессу

Россия планирует в дальнейшем вести войны, массово убивать людей, а "договориться" можно только "на условиях Путина", считает Михаил Подоляк.

Российская атака на Одессу в пятницу, 15 марта, в день так называемых выборов российского президента, является сигналом того, что Москва планирует и в дальнейшем вести разрушительные войны и убивать людей. Таким мнением в соцсети Х поделился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Атакуя мирных жителей в Одессе баллистическими ракетами и намеренно убивая десятки мирных жителей в центре города сегодня, Путин в день начала "процедуры своего диктаторского переназначения" посылает миру очень четкое сообщение", — написал Подоляк.

По его словам, Россия, во-первых, точно будет вести разрушительные войны, потому что это является единственной целью ее существования и вообще возможностью сохранить Россию как государство.

Во-вторых, войны российского президента будут предусматривать всегда массовое убийство граждан других стран.

"Сознательная геноцидная составляющая является обязательным условием поддержки кровожадности русского мира на самом высоком уровне", — убежден советник руководителя ОП.

В-третьих, "заморозить", "договориться" или "прекратить огонь" можно только на "условиях Путина".

"Условия эти просты — Россия будет вести себя дико где угодно и когда угодно, брать под свой контроль любую территорию, резать и/или разбирать на части местных жителей..." — добавил Подоляк.

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли два ракетных удара по Одессе.

В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер".

Согласно последним данным МВД, жертвами атаки стали 16 человек, среди них работники ГСЧС и полиции. 73 человека получили ранения различной степени тяжести.