"Подлый удар подонков": Зеленский пообещал "справедливую реакцию" на обстрел Одессы (видео)

Глава государства заявил, что на месте ракетного удара в Одессе продолжается спасательная операция. Под завалами ищут людей.

Вооруженные Силы Украины обязательно сделают все, чтобы Россия почувствовала "справедливую реакцию" на ракетный удар по Одессе, который она совершила в пятницу, 15 марта. В этом убежден президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении глава государства заявил, что на месте удара продолжаются спасательные работы.

"В Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая — когда на место попадания прибыли спасатели и врачи", — рассказал президент.

По его словам, среди погибших и пострадавших — фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС.

"Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы. Благодарен каждому, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизни. Спасибо всем полицейским и ГСЧС, и медикам, и волонтерам, коммунальным службам", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших, а Силы обороны, по его словам, "обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию".

Напомним, 15 марта ВС РФ нанесли два ракетных удара по Одессе. В Силах обороны Юга сообщили, что оккупанты запустили по городу ракеты типа "Искандер". Жертвами ракетной атаки стали 20 человек, еще 73 получили ранения.