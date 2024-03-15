Очень большое значение: в правительстве определились с местом военного кладбища под Киевом

Национальное военное мемориальное кладбище будет расположено на двух земельных участках в Гатненской общине в Фастовском районе.

Кабинет министров Украины на своем заседании в пятницу, 15 марта, официально определил место расположения Национального военного мемориального кладбища. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что военное кладбище будет на двух участках в Гатненской общине Фастовского района Киевской области.

По словам главы правительства, создание такого кладбища имеет очень большое значение для нашей страны.

"Мы всегда должны помнить тех, кто отдал жизнь за Украину в войне за нашу свободу и независимость", — сказал Шмыгаль.

Национальное военное кладбище — что известно

В сентябре 2023 года Фокус писал, что Минветеранов рассматривало 5 вариантов участков под военное кладбище.

"Один — в Быковне, второй — возле Гатненской общины Киевской области, фактически Вита-Почтовая, третий участок — на территории мемориального комплекса, где расположена Родина-Мать, четвертый — в Пуще-Водице и пятый — в Белогородке Киевской области", — рассказал экс-советник главы ведомства Константин Татаркин.

По его словам, после консультаций с Минкультом был утвержден участок в Быковне (местность Киева, — ред.).

Верховной Радой был принят закон, который закреплял строительство нового кладбища рядом с Национальным историко-мемориальным заповедником "Быковнянские могилы". Документ направили на подпись президенту, но глава государства его не подписал.

8 декабря 2023 года парламент принял новый закон о Национальном военном мемориальном кладбище. Этот документ уже предусматривал, что место расположения будущего мемориала должен определить Кабмин "по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны".

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года.

23 февраля правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания Национального военно-мемориального кладбища. Решение предусматривает выделение 515 млн гривен на его строительство и функционирование в 2024 году.