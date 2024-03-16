Замена советским МиГ и Су: Южная Корея сделает новую версию самолета FA-50

Обновленный самолет будет называться F-50. Он будет иметь новые ракеты, большую дальность полета и ряд других особенностей.

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries разработает новую версию легкого боевого самолета FA-50. Об этом сообщает Korea IT Times.

В разработку усовершенствованного самолета под названием F-50 планируют инвестировать 700 млн долларов. Первая фаза разработки будет стоить 40 млн долларов и продлится до 2025 года. На втором этапе планируется завершить производство и совершить испытательный полет.

Выход на мировой рынок должен состояться до 2031 года, что предполагает получение внутренних сертификатов и от американской FAA. KAI хочет занять до 50% мирового рынка легких боевых самолетов, который оценивается в более 450 единиц. Создается полноценный рынок для стран, которые используют еще советские версии МиГ и Су, а также другие устаревшие самолеты, в частности F-5, A-37 и A-4.

Легкий самолет FA-50 Фото: Открытые источники

Южная Корея планирует изготавливать F-50 под индивидуальный заказ в соответствии с потребностями клиентов. Сейчас страна уже продала за границу 138 FA-50. Первым заказчиком обновленного самолета называют Малайзию. Для снижения затрат на разработку южнокорейская компания планирует сохранить общую внешность самолета.

Разработчики будут уделять внимание дальности полета и сохранению возможности дозаправки в воздухе. Также возрастет арсенал ракетного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Напомним, Польша оснастит учебно-боевые самолеты FA-50 ракетами AIM-9 Sidewinder.

Во время учений филиппинский FA-50 победил в имитационном бою истребитель F-22 Raptor.