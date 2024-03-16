По словам журналистов, у самолета не было GPS военного уровня или средств для отражения ракетного удара, несмотря на то, что он пролетал недалеко от российской территории.

Самолет Королевских ВВС Великобритании, которым в свое время пользовался король и принц Уильям, не был оснащен системой радиоэлектронной борьбы, судя по всему, из-за попыток сократить государственные расходы. Об этом сообщает The Mirror.

Сигнал самолета с министром обороны Грантом Шэппсом на борту заглушили во время полета из Польши возле Калининграда.

Сигнал GPS и интернет-соединение самолета оказались заблокированными примерно на 30 минут. Ответственность за это возложили на Владимира Путина.

Теперь же выяснилось, что у самолета не было GPS военного уровня или средств для отражения ракетного удара, несмотря на то, что он пролетал недалеко от российской территории. На этом же самолете летал король, принц Уильям и премьер-министр Риши Сунак. Стоимость модернизации для соответствия всем военным стандартам оценивается примерно в 200 миллионов фунтов стерлингов (233 млн евро).

Сообщается, что самолет был без противоракетных глушителей и помехозащищенной связи из-за решения правительства, которое сейчас пересматривают. Но эти работы, как ожидается, будут проведены не раньше 2026 года, и только благодаря модернизации самолет получит такую ​​же защиту, как BAE-146 Royal Flight, которым Dassault Falcon 900 пришел на смену.

Напомним, что компания Radia решила построить самый большой самолет в мире, длиной больше стадиона "Уэмбли".

Также сообщалось, что, по оценкам Forbes, у ВС РФ осталось около 700 военных самолетов.