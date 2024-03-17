Легион "Свобода России" показал взятие администрации поселка на Белгородщине (видео)

Бойцы Легиона развернули свой флаг на фоне здания и сорвали флаги, висевшие на администрации Горьковского.

Легион "Свобода России" показал кадры взятия администрации поселка Горьковский в Белгородской области, опубликовав соответствующие кадры в своем телеграмм-канале.

"Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами!", – гласит подпись под роликом.

Кроме того, бойцы пошутили над кремлевскими пропагандистами.

"По приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое один в один похоже на поселок Горьковский, Белгородской области", – добавили они.

На записи повстанцы подходят к зданию администрации поселка, а затем позируют возле нее с флагом "Легиона". Заканчивается видео тем, что они сорвали флаги со здания и ушли прочь. Таким образом они подтвердили наверняка, что поселок под их контролем.

Ранее "Сибирский батальон" сообщал о взятии населенного пункта совместно с чеченскими добровольцами и РДК. Бойцы позировали, стоя на российском флаге с табличкой администрации Горковского в руках. На тот момент идентифицировать их местоположение по фото было невозможно.

В свою очередь оборонное ведомство РФ никак не комментирует ситуацию, хотя и отчиталось несколько раз о пресечении атаки украинских беспилотников по объектам в Российской Федерации.

Ранее Фокус писал, что ночью украинские БПЛА атаковали НПЗ в городе Славянск-на Кубани в Краснодарском крае. В результате атаки вспыхнул пожар, на тушение которого привлекли 83 человека и 25 единиц техники. За последнее время спецслужбы Украины атаковали уже 12 российских НПЗ.