Села выглядят как Марьинка: Россия обстреливает Сумскую область (фото, видео)

Под удары артиллерии, дронов и ракет попадают как объекты инфраструктуры, так и жилые дома. А в частном секторе несколькими днями ранее люди нашли неразорвавшийся боеприпас.

В Сумской области очень тяжелая ситуация: из-за работы российской артиллерии местные жители почти не выходят из подвалов. Об этом говорится в информационном сообщении Главного управления Национальной полиции в регионе.

Только за минувшие сутки российские военные нанесли удары ракетами, авиабомбами и БПЛА. Также противник ударил из артиллерии, минометов, гранатометов и реактивных систем залпового огня. В общей сложности было 383 удара.

Из-за обстрелов получили повреждения четыре многоквартирных и 18 частных жилых домов, больница, лицей, три хозяйственных помещения, два гаража, два ангара и административное здание предприятия, автомобиль.

В Сумской области ВС РФ продолжают массовые обстрелы Фото: Национальная полиция

Сумская ОВА также проинформировала о последствиях обстрелов ВС РФ в регионе. Согласно информационному сообщению, ночью и утром 17 марта россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская общины.

Так сейчас выглядит Великописаревская община в Сумской области Так сейчас выглядит Великописаревская община в Сумской области

Великая Писаревка находится близ границы с Белгородской областью, недалеко от села Козинка, где в последние дни идут интенсивные бои. Только за минувшие сутки, по данным Сумской ОВА, осуществлены пуски ФАБ МПК с самолета тактической авиации (21 взрыв), пуски КАБ с самолета тактической авиации (11 взрывов), обстрел из РСЗО (28 взрывов), артобстрел (10 снарядов).

Местные жители находят у себя во дворах неразорвавшиеся российские боеприпасы

Интенсивность обстрелов в регионе такая, что практически каждый день местные жители находят у себя в частных хозяйствах либо осколки, либо и целые неразорвавшиеся боеприпасы. Тот, который изображен на фото вверху, по информации полиции, пробил крышу жилого дома, потом снизился и пролетел несколько метров близко к земле, пока не остановился возле хозяйственных построек.

Напомним, 16 марта мы писали о том, что в Сумскую область пытались зайти российские ДРГ. В ВСУ рассказали, что враг дважды пытался проникнуть в регион и обе попытки были неудачными. В Сумской ОВА подтвердили, что российские диверсанты ликвидированы.

А 7 марта РФ атаковала Сумы из авиации. По информации ОВА, в результате вражеской атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры.