"Новая фаза борьбы": Буданов выступил на Форуме поддержки российских добровольцев

Руководитель украинской разведки приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут в Курской и Белгородской областях", заявил представитель ЛСР.

В воскресенье, 17 марта, в Киеве состоялся Форум поддержки российских добровольцев. Об этом сообщил представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский в Facebook.

В мероприятии как офлайн, так и онлайн приняли участие представители российских добровольческих подразделений, а также российские политики: Марк Фейгин, Иван Тютрин, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Александр Осовцов, Евгения Чирикова и другие.

Участники Форума подписали меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима. Документ призывает "всех граждан России, выступающих против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима".

К участникам форума обращался начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов.

По словам Барановского, Буданов "отметил вклад российских добровольцев в дело защиты Украины от путинской вооруженной агрессии, а также приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут сейчас в Курской и Белгородской областях".

Глава ГУР считает, что борьба переходит в новую фазу.

"Ваш долг перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в пропасть. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново", — приводит слова Буданова "Фонд 24.02"

Напомним, 16 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса", Легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" обратились к Владимиру Путину. Они назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняют на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".

17 марта легион "Свобода России" показал кадры взятия администрации поселка Горьковский в Белгородской области.