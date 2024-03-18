"Были там более 200 лет": Британия заявила, что Украина вытеснила флот РФ вокруг Крыма

Руководитель британского ведомства напомнил, что украинцы сменили битву вокруг полуострова, потопив значительную часть Черноморского флота России.

Украина изменила битву вокруг Крыма и вытеснила флот России, который был в этой локации более 200 лет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в статье для Telegraph.

Он отметил, что за последние шесть месяцев на море произошли значительные события. Руководитель британского ведомства напомнил, что украинцы сменили битву вокруг Крыма, потопив значительную часть Черноморского флота России. Это позволило снова экспортировать зерно на уровнях, которых не было до основного вторжения России на территорию Украины в 2022 году.

"Настолько, что действовавший там более 200 лет российский флот сейчас практически покинул Крым и едва выходит в Черное море", — сообщил чиновник.

Министр обороны Великобритании добавил, глава Кремля Владимир Путин ведет себя как "современный Сталин". Он после оглашения результатов выборов должен править как минимум до 2030 года. Иосиф Сталин, сменивший Ленина в 1924 году, был лидером Советского Союза в течение 29 лет.

"Мероприятие должно противостоять этому тирану", – заявил министр.

Великобритания не позволит Западу забыть, насколько важно помогать украинскому народу, потому что цена проигрыша этой войны для России будет гораздо больше, чем цена борьбы и победы. Его страна использует все рычаги, чтобы поддержать Украину. На прошлой неделе он председательствовал на сессии Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании, военного партнерства североевропейских стран, где обсудили еще больше возможность для поддержки Украины и предоставления государству статуса наблюдателя в этом партнерстве.

Напомним, 18 марта аналитик ISW заявил, что РФ планирует усилить безопасность Черноморского флота. По данным аналитиков, министр вражеского оборонного ведомства Сергей Шойгу хочет приписать все заслуги себе, если корабли перестанут страдать от украинских ударов. В противном случае он обвинит новое командование.