Директор театра в Кропивницком делал из уклонистов актеров: разоблачены 5 схем по избежанию призыва

СБУ задержала 8 организаторов незаконных сделок. Свои услуги они оценивали до 10 тыс. американских долларов.

СБУ заблокировала еще 5 "схем для уклонистов". Среди фигурантов — директор театра в Кропивницком и чиновница городского отдела регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, работники СБУ задержали восемь организаторов сделок. За деньги подозреваемые предлагали военнообязанным избежать призыва и сбежать за границу на основании поддельных документов. Стоимость таких "услуг" оценивали до 10 тыс. американских долларов.

Водители-международники на Киевщине

СБУ задержала двух киевлян, которые отправляли военнообязанных в Евросоюз по поддельным документам. Потенциальных клиентов фигуранты искали среди знакомых и предлагали им несколько схем выезда.

Клиентов оформляли водителями международных рейсов и вносили их персональные данные в систему "Шлях" как перевозчиков медицинских товаров и гуманитарных грузов.

Также им продавали своим клиентам фиктивные виды на временное проживание на территории одной из стран ЕС. Также одна из схем включала поддельный выездной штамп, при наличии которого уклонисты могли пересечь границу автобусными рейсами.

"Липовые" актеры на Кировоградщине

В Кропивницком правоохранители задержали директора "Театра корифеев", который за деньги устраивал уклонистов в штат актеров культурного учреждения.

Глава академического областного театра им. М. Кропивницкого за денежное вознаграждение трудоустраивал в возглавляемое им учреждение. Место в театральном коллективе стоило 3,5 тыс долларов США. Неправомерную выгоду директор получал двумя траншами.

Таким образом фигурант гарантировал военнообязанным "бронь" от мобилизации.

Фиктивные браки на Днепропетровщине

В Днепре СБУ разоблачила юриста, который предлагал потенциальным призывникам оформить фиктивный брак или опекунство над лицом с инвалидностью. К схеме он привлек четырех сообщников, среди которых была чиновница местного отдела регистрации актов гражданского состояния.

Так, клиент женился на женщине с инвалидностью и "сопровождал" ее за границу на лечение. "Жена" через несколько часов возвращалась в Украину, а новоиспеченный муж оставался. Впоследствии женщине оформляли развод и регистрировали новый "брак".

Напомним, что Пастор из Кривого Рога делал уклонистов "диаконами" и переправлял за границу. Уклонисты выезжали за границу под "прикрытием" трех христианских организаций. Так в Польшу сбежать успели с десяток псевдосвященников.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина придумала нехитрую схему переправки уклонистов за границу. Она подыскивала женщин с инвалидностью и женила их на мужчинах за 4500 долларов.