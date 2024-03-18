Для Украины это крайне критично: линия обороны ВСУ под Авдеевкой смещается на запад, — BILD

По мнению эксперта, ВСУ с трудом держат оборону на линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки. А новая линия обороны смещается вдоль рек и водоемов.

На Авдеевском направлении ВСУ понемногу отступают, из-за чего линия обороны смещается на запад. К такому выводу пришел аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, Силы обороны Украины с трудом держат оборону на линии Бердичи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки. На сегодняшний день в Бердичах продолжает бороться 47-я механизированная бригада ВСУ. По мнению аналитика, ситуация в Орловке и Тоненьком — критическая для Украины. Некоторые источники утверждают, что эти два села уже взяли ВС РФ. По информации эксперта BILD, сейчас украинская линия обороны смещается оттуда на запад к селу Уманское.

"Новая линия обороны смещается сюда, идя вдоль рек и водоемов. Это означает, что здесь будут пытаться построить оборону. Для Украины это все крайне критично, потому что она не имеет второй линии обороны на запад. То есть она должна держать эту территорию. Но и для России это также критично", — отмечает Рёпке.

Он напоминает, что ВС РФ продвинулись на запад от Авдеевки через несколько дней после того, как ВСУ оставили Авдеевку. Затем это продвижение остановилось. При этом российская армия продолжает нести огромные потери в людях и технике.

Карта Дипстейт

Напомним, что на Авдеевском направлении бойцы ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в районе села Бердичи, где продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты атакуют позиции украинских защитников КАБами и артиллерией.

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр ВСУ атаковали КСП россиян в районе Авдеевки Донецкой области. Его обнаружили разведчики батальона беспилотных систем и нанесли точный удар 152-мм калибром.