Плюс 15 тысяч: в Украине предлагают существенно увеличить пограничные войска

Численность пограничных войск Украины в случае принятия парламентом законопроекта составит 75 тысяч человек.

В понедельник, 18 марта, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предлагает увеличить численность пограничных войск Украины на 15 тысяч человек. Об этом сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Он пояснил, что такая инициатива связана с "насущной необходимостью формирования и наращивания боевых резервов Государственной пограничной службы (ГПСУ) в составе Сил обороны и обеспечения готовности ГПСУ в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах".

Кроме того, увеличение количества личного состава пограничников связано с адекватным реагированием имеющимися силами и средствами ГПСУ на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе.

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В свою очередь представитель Госпогранслужбы заявил, что такая инициатива соответствует нынешним вызовам.

"ГПСУ в современных реалиях требует формирования боевых подразделений, которые выполняют задачи в том числе и на линии фронта, а в дальнейшем будет предусматривать взятие под контроль участков границы и соответственно выполнение задач по обороне, что влечет за собой необходимость увеличения штатной численности Госпогранслужбы", — сказал Демченко в комментарии "Украинской правде".

На сайте Верховной Рады уже появилась информационная карточка по регистрации "Проекта Закона о внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины".

Текст документа на момент публикации новости на сайте парламента — отсутствует.

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Напомним, 12 марта во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увеличение количества пограничных войск. Решение он объяснял текущими задачами защиты от российской агрессии, а также ссылался на необходимость долговременной защиты границ нашего государства после окончания войны.

Напомним, в марте 2022 года парламент увеличил численность ГПСУ на 7 тысяч военнослужащих. Согласно закону, в особый период общая численность Госпогранслужбы составляет 60 тысяч человек, из них 52 тысячи — военнослужащие.

Таким образом, в случае принятия предложенного Кабмином документа численность пограничных войск Украины составит 75 тысяч человек.

Напомним, 29 января Владимир Зеленский сообщил, что численность Вооруженных сил Украины составляет 880 тысяч.