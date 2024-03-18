Помощь США: сенатор-республиканец предложил Киеву беспроцентный кредит

Линдси Грэм надеется, что идея кредита будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов в Палате представителей.

Соединенные Штаты Америки могут оказать помощь Украине в виде беспроцентного кредита. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время брифинга в Киеве в понедельник, 18 марта, сообщает NV.

Политик сообщил, что перед визитом в Украину разговаривал со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Тот, по словам Грэма, ищет варианты, при которых Конгресс одобрил бы пакет американской помощи Киеву.

"Я разговаривал со спикером до того, как приехал сюда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", — рассказал сенатор.

Он также напомнил, что этот вариант помощи поддерживает бывший президент США Дональд Трамп.

Грэм надеется, что соответствующий проект решения может появиться и быть проголосован Конгрессом уже в ближайшие дни.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Линдси Грэмом отметил "решительную настроенность американского Конгресса усиливать поддержку Украины" и поблагодарил за это.

"Для нас критически важно, чтобы Конгресс уже вскоре завершил все необходимые процедуры и принял окончательное решение о выделении Украине макрофинансовой помощи, которая укрепит украинскую экономику и наши Вооруженные силы", — сказал глава государства.

Напомним, 17 марта во время выступления на митинге в Огайо Дональд Трамп сказал, готов оказать помощь Киеву, но в долг. Лидер республиканцев добавил, что президент Украины является "большим продавцом" и всегда едет с деньгами "в кармане".

15 марта The Washington Post писало, что без военной поддержки Вашингтона до лета Киев может понести большие потери. В Белом доме не исключают, что в результате "политической дисфункции Вашингтона" Украина может получить американскую помощь слишком поздно "для недопущения катастрофы".