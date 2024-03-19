Нарушают права: США обвинили Китай в провокациях против Филиппин

США и другие страны сплотились, чтобы поддержать официальную Манилу после того, как китайские суда заблокировали филиппинские катера, применив водометы на спорном водном пути.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США, раскритиковал провокационные действия Китая в Южнокитайском море, заявив, что они нарушают права Филиппин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во вторник Блинкен заявил, что США и другие страны сплотились, чтобы поддержать официальную Манилу после того, как китайские суда заблокировали филиппинские катера, применив водометы на спорном водном пути. Он также сказал, что мир воспринял действия Китая в Южнокитайском море как нарушение международного права.

"Мы имеем общее беспокойство относительно действий КНР", — заявил Блинкен.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил журналистам во время регулярного пресс-брифинга в Пекине, что "США не являются стороной в вопросе Южно-Китайского моря. По его словам, американцы не имеют права вмешиваться в морские вопросы между Китаем и Филиппинами".

Инцидент между Китаем и Филиппинами в Южнокитайском море

Патрульные корабли КНР атаковали минометами филиппинские корабли, которые шли с продукцией для морпехов на одном из рифов. Четыре корабля филиппинского конвоя, которые отправлялись на миссию по пополнению войск, были быстро окружены и разделены в открытом море утром 5 марта. Окна одного из филиппинского корабля были выбиты водометом, из-за чего четверо моряков получили травмы.

Филиппины обвинили корабли береговой охраны Китая в столкновении с двумя их судами, что привело к повреждению их экстерьера. Филиппины должны были впервые за 20 лет разрешить иностранным журналистам принять участие в операции по пополнению запасов небольшой группы морпехов на одном из рифов. Подобные миссии обычно и становятся причинами противостояний между Филиппинами и Китаем, который создал крупнейшие ВМС в мире.

Напомним, 19 марта, как сообщает Financial Times, Европейские государства, которые входят в блок НАТО, не могут перекрыть целевой показатель расходов на оборону в 2% от ВВП в размере 56 миллиардов евро. Наибольший дефицит показала Германия, которая в 2023 году потратила на €14 млрд меньше, чем надо. Далее в списке идут Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).