"Будут не старые деды, а отборные воины": в "Азове" придумали способ ускорения мобилизации

Заместитель комбрига считает, что разведподразделения каждой бригады смогут набрать мужчин, которые в свое время убегали от работников ТЦК и вступали с ними в рукопашную.

Чтобы ускорить темпы мобилизации надо позволить каждой бригаде самим искать себе бойцов. Такое мнение высказал в своем Х заместитель командира бригады "Азов" НГУ, майор, кавалер ордена "За мужество" III степени Сергей Цисарук.

"Единственный надежный способ ускорения мобилизации, это позволить боевым бригадам самостоятельно заняться этим вопросом. Все просто, бригада получает списки в ТЦК и сама занимается поиском уклонистов. Бойцы бригады значительно больше заинтересованы в пополнении бригады, поэтому взятки не помогут", — отметил он.

Военный считает, что подразделение разведки каждой бригады может спокойно справиться с задачей по поиску уклонистов.

"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащения которое у них есть будет где-то сотня в неделю, и это будут не те старые деды которых сейчас привозят, а отборные воины которые все это время убегали от раненых ветеранов которые служат в ТЦК.

Напомним, что на Волыни "второй раз" судили мужчину, который уклонялся от мобилизации. Мужчина повестку получать отказался, а на пункт сбора не явился, поэтому ТЦК передал дело в отношении уклониста в суд.

Ранее сообщалось, что волки загнали уклониста на дерево на границе с Молдовой. Мужчину от диких зверей отбивали пограничники.