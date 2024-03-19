"Его планы идут гораздо дальше": Кулеба объяснил амбиции Путина в Европе и Азии

РФ не будет останавливаться на таких странах как Молдова и Грузия и планирует расширить зону своего влияния в Восточной Европе и странах Центральной Азии, считает глава МИД Украины.

Амбиции правителя России Владимира Путина не ограничиваются границами ближайших соседей и он будет двигаться дальше, насколько ему позволят. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с представителями более 160 СМИ из 65 стран мира, информирует "Европейская Правда".

Он напомнил о распространенном Россией в конце 2021 года документе с требованиями к НАТО вернуться к своим границам по состоянию на 1997 год. По мнению дипломата, это означает, что РФ не будет останавливаться на таких странах как Молдова и Грузия.

"Его планы идут гораздо, гораздо дальше, и он будет двигаться так далеко, насколько ему позволят", — высказался относительно действий главы Кремля Дмитрий Кулеба.

Руководитель украинского ведомства отметил, что помощь Украине нанести поражение России на ее собственной территории — самый эффективный способ предотвратить ситуацию. Это позволит НАТО и центральноевропейским странам избежать боев с российскими солдатами на собственной территории.

Министр рассказал, что цена ведения войны собственными силами гораздо выше. Украина платит ее больше всего — жизнями своих людей.

Кулеба напомнил, что Путин желает восстановления Советского союза. В связи с этим его амбиции идут дальше границ его ближайших соседей, поскольку он не принимает международно признанных границ.

"Поэтому страны Центральной Азии также должны быть обеспокоены", — добавил Кулеба.

Напомним, 19 марта до конца марта Украина получит половину из обещанного ЕС миллиона снарядов. В Украину в 2024 году, как заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам, планируется отправить 1 миллион артиллерийских снарядов.