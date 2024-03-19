Работники ТЦК будут показывать удостоверение: внесены правки в законопроект (видео)

Согласно поправке, во время вручения повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки 19 марта на заседании рассмотрел 660 поправок относительно нового законопроекта об усилении мобилизации. В частности, были внесены правки относительно работы работников ТЦК и СП. Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, во время заседания Комитета народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что работники ТЦК и СП, как и правоохранители, должны представляться гражданам и показывать удостоверение при вручении повесток.

Согласно поправке, во время вручения повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

Впрочем, правка по ведению гражданами фото и видеофиксации процесса вручения повестки поддержана не была.

"Комитет не поддержал правку, которая дает право гражданам вести фото- и видеофиксацию во время вручения им повесток. Будем настаивать на ее учете при рассмотрении законопроекта в сессионном зале", — подчеркнул Разумков.

В целом Комитет на заседании рассмотрел 660 правок и фактически дошел до раздела изменений в 23 статью об отсрочке от призыва во время мобилизации.

"Учитывая то, что несколько сотен правок разных авторов касается именно этого раздела с предложениями по предложенной правительством редакции, было принято решение о подготовке общих комитетских правок, которые бы учитывали предыдущие решения Комитета по этим направлениям. Они являются объемными и общественно — резонансными, ведь касаются отсрочки для военнообязанных", — отметила народный депутат Ирина Фриз.

Напомним, что Верховная Рада приняла правку №1197 к законопроекту о мобилизации. В частности, она гарантирует, что мужчину, который самостоятельно прибыл в ТЦК и СП с отношением от воинской части, не отправляют в другое место.

Ранее заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что военные сами должны искать мужчин, которые уклоняются от призыва. Он считает, что это повысит эффективность процесса мобилизации.