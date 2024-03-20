Выборы в России: в ISW проанализировали, почему Путин в речах обращается к ФСБ

Аналитики утверждают, что президент РФ апеллирует к спецслужбам, чтобы напомнить внутреннему электорату, что его режим имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в первую очередь обращается к ФСБ, чтобы подчеркнуть, что его режим якобы имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 18 марта.

Эксперты отметили, что после своей "рекордной" победы на президентских выборах в России Путин представил ФСБ как ключевого гаранта безопасности и суверенитета РФ. Это, по их словам, вероятно, свидетельствует о том, что российские спецслужбы и силовики (российские силовики с политическим влиянием) и в дальнейшем будут представлять его основную поддержку во время пятого президентского срока.

Аналитики уточняют, что на заседании коллегии ФСБ 19 марта глава РФ обратился с первой речью после победы на "выборах", где похвалил сотрудников службы за "обеспечение безопасности и суверенитета России".

"Путин поблагодарил офицеров ФСБ за успешные операции в Украине, за пресечение попыток вмешательства во внутренние дела РФ и за отпор атак "террористов" против России (речь идет о рейдах российских добровольцев в Курской и Белгородской областях)", — рассказали в ISW.

Эксперты считают, что обращение Путина к функциям ФСБ, вероятно, имели целью напомнить его внутреннему электорату, что его режим имеет поддержку разветвленного аппарата безопасности, который Кремль пытается расширить с начала полномасштабной войны, особенно после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" в июне прошлого года.

В ISW отмечают, что примечательно то, что один из самых больших вызовов стабильности правления Путина исходил от силовика, покойного финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина, и российский президент, вероятно, стремится продемонстрировать, что силовики "твердо объединены" в поддержке его пятого президентского срока и его военных усилий в Украине.

"Путин, который сам является бывшим офицером КГБ, возможно, подчеркивает, что ФСБ является организацией, которая пользуется его благосклонностью, хотя диктатор традиционно натравливает российские спецслужбы и силовиков друг на друга, чтобы они соревновались за его поддержку и не давали ни одной отдельной структуре накопить слишком много власти", — говорят аналитики в отчете.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается использовать "рекордную явку" избирателей и свою так называемую победу, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине.