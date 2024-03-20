Косово впервые передаст военную помощь Украине: что получат ВСУ

Украинская армия получит сразу две партии помощи, причем первая из них поступит в Украину уже на следующей неделе.

На 20-м заседании в формате "Рамштайн" частично признанная Республика Косово объявила о двух пакетах военной помощи для Украины. Об этом сообщил президент страны Эюп Мачедонси в Х (ранее Твиттер).

В Германии на авиабазе "Рамштайн" прошло 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Президент Мачедонси заявил, что Украина получит первые два пакета военной помощи. Первый будет доставлен в Украину уже на следующей неделе. В него войдут грузовики, а также тактические и бронированные автомобили. Количество и конкретные модели не уточняются.

Второй пакет военной помощи будет состоять из минометных мин. Косово и в дальнейшем будет поддерживать Украину в героической войне против российской агрессии.

Заседание "Рамштайн" состоялось 19 марта

"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины я объявил о нашем втором пакете военной помощи для Украины, который состоит из минометных мин. Первый пакет с грузовиками, тактическими и бронированными автомобилями будет доставлен на следующей неделе", — написал президент на своей странице.

Заметим, что официально Украина не признает Косово.

Напомним, 19 марта Германия анонсировала пакет военной помощи для Украины на 500 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит артиллерию, боеприпасы и дроны после встречи "Рамштайн",